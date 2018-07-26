Украинские гимнастки примут участие в матчевой встрече с Италией и Германией накануне ЧМ

В состав взрослой команды вошли Влада Никольченко, Ева Мелещук и Алёна Дьяченко.

28 июля в итальянской Пескаре состоится матчевая встреча Италия – Украина – Германия.

Это соревнование рассматривается как этап подготовки гимнасток к чемпионату мира, который пройдёт в Софии (Болгария) с 10 по 16 сентября, сообщает Prosportua.

Что касается украинской заявки на ближайшую матчевую встречу, то в состав личниц-сеньорок вошли Влада Никольченко, Ева Мелещук и Алёна Дьяченко. В соревнованиях личниц-юниорок выступят Виктория Оноприенко и Мелания Тур.

Наконец, на соревновании будет представлена сборная команда в групповых упражнениях в составе: Анастасия Возняк, Диана Мижерицкая, Валерия Ханина, Алина Быхно, Татьяна Довженко, Мария Высочанская (резерв).

“Мы очень гордимся, что имеем возможность принять это важное спортивное соревнование, – сказал мэр Пескары. – Сердечная благодарность Анне Мацциотти и её дочери, потому что благодаря их упорству и профессионализму наш город он будет в центре мирового внимания к художественной гимнастике”.