Украинские саблистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию

В последний день соревнований наша команда может завоевать еще одну медаль, третью по счету.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях уверенно вышла в четвертьфинал чемпионат мира.

Сегодня, в рамках первого дня командного турнира украинки провели только один матч - против команды Польши - который выиграли с явным преимуществом, сообщает официальный сайт соревнований.

Согласно жребию турнира и украинки, и их соперницы, пропускали матч первого круга, 1/16 финала, а в 1/8 украинки легко разобрались с польками - 45:23.

Украинки выиграли 8 из 9 очных дуэлей и только Елена Воронина в поединке с Мартой Пудой не сумели выявить победительницу, но украинка и не проиграла - 5:5. В свою очередь, Алина Комащук выиграла и Мартины Комисаржик со счетом 5:0, а Ольга Харлан обыграла Малгожату Козащук со счетом 5:1. Остальные 6 боев заканчивались с преимуществом украинкок в диапазоне от 5:2 до 5:4.

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Завтра первым соперником сборной Украины - в четвертьфинале - будет команда Южной Кореи. В полуфинале победителей этой пары ждет противостояние с сильнейшими в матче Китай - Франция, а победитель полуфинала встретится в решающем матче с сильнейшим в квартете Россия-США-Италия-Венгрия.

Также в командных соревнованиях, в отличие от личных, предусмотрен матч за 3-е место для неудачников полуфиналов.

Это последний вид программы, где сборная Украины может рассчитывать на медали ЧМ.

Мужская команда рапиристов сегодня уверенно обыграла в первом раунде, 1/16 финала, команду Малайзии - 45:22, но в упорнейшем матче 1/8 финала проиграла команде Польши - 43:45 и выбыла из дальнейшей борьбы за медали.