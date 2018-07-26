Олимпийская чемпионка по фехтованию Харлан выиграла Кубок мира
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан добыла победу в общем зачете Кубке мира-2018.
В итоговой таблице она опередила россиянку Софию Великую и Анну Мартон из Венгрии, сообщает SportArena.
Итоговая таблица турнира была сформирована по итогам чемпионата мира, который проходит в Китае.
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Для украинки это уже третий триумф на Кубке мира. В 2013 и 2014 годах она также становилась лучшей в общей зачете.
При этом на последних чемпионатах Европы и мира Харлан показала не лучшие результаты. На европейском первенстве она покинула одиночный турнир на стадии 1/8 финала, уступив румынке Бьянке Паску. А на чемпионате мира она не сумела защитить титул, проиграв в 1/16 финала китаянке Яци Шао.
Ольга Харлан является четырекратной призеркой Олимпийских игр. Она добыла две бронзы в индивидуальной сабле (2012, 2016 год), а также золото и серебро в командной (2008 и 2016).