Украинские гроссмейстеры лидируют на турнире в швейцарском Биле

Александр Ковчан и Владимир Баклан выиграли первые две партии.

На престижном шахматном фестивале в швейцарском Биле одновременно проходят два международных турнира.

В одном из них (по круговой системе) выступают шесть специально приглашённых гроссмейстеров во главе с сильнейшим шахматистом планеты норвежцем Магнусом Карлсеном, сообщает Prosportua.

После трёх туров в главном турнире, который проводится с 1977 года, лидируют Карлсен и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров – у них 2,5 очка из 3-х. Кроме них в круговике также играют француз Максим Вашье-Ляграв (0,5), россиянин Пётр Свидлер (2), чех Давид Навара (1,5) и швейцарец Нико Георгиадис (0).

В другом, проходящем по швейцарской системе в 9 туров опен-турнире, выступают три украинских гроссмейстера – Павел Эльянов, Александр Ковчан и Владимир Баклан.

Что касается опен-турнира, то Ковчан и Баклан выиграли обе своих партии в первых двух турах, а рейтинг-лидер Эльянов имеет 1,5 очка из 2, поскольку сыграл вничью с индийским мастером Инияном.

Всего в турнире по швейцарской системе играют 117 шахматистов.