Сборная Украины в мужской шпаге и женской рапире не смогла выйти в 1/4 финала ЧМ
11:42, 25 июля 2018Другое
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Шпажисты проиграли команде Китая, рапиристки - сборной России.
Никишин и его партнеры по команде проиграли сборной Китая / prosportua.com
В Уси (Китай) продолжается чемпионат мира по фехтованию, где в командном первенстве сборная Украины не смогла выйти в четвертьфинал в в мужской шпаге и женской рапире.
Шпажисты проиграли команде Китая, рапиристки - сборной России, сообщает официальный сайт соревнований.
Рапиристки в 1/16 финала командного турнира уверенно обыграли сборную Тайваня - 45:30. Но, затем, в матче 1/16 финала бесславно уступили команде России - 26:45.
В свою очередь, шпажисты в 1/16 финала в упорной борьбе обыграли команду Нидерландов - 39:37, а уже в 1/8 проиграли сборной Китая - 36:45.
Таким образом, сборная Украины остается с двумя бронзовыми наградами после розыгрыша 10 комплектов наград.
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