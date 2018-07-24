Сборная Украины завоевала 8 медалей на чемпионате мира по сумо (видео)

Винничанин Святослав Семикрас стал чемпионом мира.

В городе Таоюань (Тайвань) проходил чемпионат мира по сумо среди взрослых и юниоров.

В активе взрослой сборной Украины 1 золото, 1 серебро и 6 бронзовых наград. Юниоры завоевали 1 "золото", 2 "серебра" и 2 "бронзы".

Чемпионом мира среди взрослых стал молодой винничанин Святослав Семикрас (весовая категория 85 кг).

Иванна Березовская (+80 кг) стала серебряной призеркой соревнований.

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Бронзовые награды в личных соревнованиях завоевали Марина Максименко и Виктория Царук в абсолютной категории.

В командных соревнованиях Украина также имеет две бронзовые награды – у женской команды (Иванна Березовская, Марина Максисенко, Светлана Тросюк и Виктория Царук) и мужской (Александр Вересюк, Важа Диаури, Антон Чуев и Максим Олешко).

У юниоров победу праздновала Елена Никитинская (75 кг), серебро – у Карины Колесник (60 кг) и Максима Цибульняка (80 кг), бронзовая награда – у Елизаветы Моренко (абсолютная категория).

Также командную бронзу имеют юниорки: Елена Никитинская, Карина Колесник, Елизавета Моренко и Дарья Корытина.

Видео всех выступлений:

Чемпионат мира по сумо проходил 20-22 июля.

Напомним, на Всемирных играх-2017 - главных соревнованиях по неолимпийским видам спорта - украинские сумоисты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.