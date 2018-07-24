Украинцы завоевали награды на клубном чемпионате мира по гребле на лодках "Дракон" (видео)

Соревнования завершились в венгерском Сегеде.

В венгерском Сегеде состоялся клубный чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон». Всего участие в соревнованиях приняли свыше 6 300 спортсменов.

Украину представляли около около 200 атлетов, которые составляли 7 спортивных клубов: DBC Kiev (Киев), Атаман (Львов), Малая Флотилия (Киев), Сальса (Житомир), Западный Ветер (Волынь), Буревестник (Киев) и Академия гребного спорта (Одесса). Спортивные клубы из Украины были представлены на всех дистанциях - 200, 500 и 2000 метров в разных возрастных группах - юноши, взрослые, 40-49 лет, а также 50 лет и старше.

Как сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины, в общем зачете среди лодок класса Д-12 Спортивный клуб «Атаман» из Львова занял пятое место из 46 спортивных клубов со всего мира, принявших участие в соревновании. Львовская команда завоевала 3 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. В классе Д-22 среди спортсменов в возрасте 40 лет и старше Спортивный клуб «DBC Kiev» в общем зачете занял 4-ю строчку, завоевав 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

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На дистанции 200 м. Д-12 среди взрослых, в мужском классе, сразу два спортивных клуба из Украины завоевали призовые места, а именно: «Атаман» завоевал серебро, а «Западный ветер» завоевал бронзу из 14 команд-участниц. Кроме того, «Атаман» в смешанном классе завоевал столь желанное золото, обойдя 13 команд, в то время как женская команда клуба «Малая Флотилия» завоевала серебро.

На дистанции 500 метров. Д-12 среди взрослых во всех классах (мужском, женском и смешанном) завоевали медали сразу три спортивных клуба из Украины: «Атаман» и «Западный ветер» завоевали серебро и бронзу в мужских зачетах соответственно; «Малая Флотилия» завоевала серебро в женском классе; в смешанном классе «Атаман» завоевал золото, а «Малая Флотилия» - бронзу.

В классе взрослые на самой сложной дистанции 2000 метров Д-12 призерами стали тоже три спортивных клуба из Украины: «Западный ветер» в мужском классе имеет бронзу, «Атаман» в смешанном классе - золото, а «Малая Флотилия» - бронзу.

В классе 40 лет и старше Спортивный клуб «DBC Kiev» на дистанции 500 метров Д-22 завоевал бронзу, обойдя 11 команд участниц и на дистанции 2000 метров. Д-22 получил серебро, оставив позади 17 команд.

Гребля на лодках «Дракон» – гребля на большом каноэ, с головой дракона и хвостом. Двадцать спортсменов размещены в каноэ по десять с каждой стороны. На корме находится рулевой. Официальные соревнования проводятся только на 10-местных и 20-местных лодках на дистанциях от 200 до 2000 метров в мужском, женском и смешанном классах. История этого вида спорта началась более 2000 лет назад в Китае.

Эта разновидность гребного спорта входит в перечень официально признанных дисциплин в Украине. Статус этого вида – неолимпийский.