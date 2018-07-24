Харлан и Комащук вылетели уже в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию

Олимпийская чемпионка по фехтованию провалила главный турнир года.

В Уси (Китай) продолжается чемпионат мира по фехтованию, где сегодня проходят соревнованя в женской сабле.

Украинки Ольга Харлан и Алина Комащук проиграли уже во втором круге - 1/16 финала, сообщает официальный сайт соревнований.

Харлан проиграла китайской рапиристке Яци Шао со счетом 13:15. В свою очередь, "Алина Комащук" уступила также в 1/16 финала Ирене Веччи из Италии - 12:15.

Еще одна украинка Юлия Бакастова уступила в первом раунде финальных соревнований - 1/32 финала.

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Таким образом, начиная с 1/8 финала в турнире не участвуют представительницы Украины.

Также сегодня проходят мужские индивидуальные соревнования в рапире. Здесь Ростислав Герцик и Клод Юнес проиграли в первом же раунде - 1/32 финала, а Андрей Погребняк в следующем, 1/16 финала. Ни одного представителя Украины в турнире также не осталось.

Теперь у наших спортсменов в обоих дисциплинах осталась надежда на успешное выступление в командном турнире.

Кроме того, сегодня был первый день командных соревнований, где сборные Украины уже утратила шансы на медали, которые будут разыгрываться завтра. Мужская команда саблистов проиграла в 1/8 финала сборной Ирана - 34:45, а женская команда шпажисток уступила сборной Польши - 37:45.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по фехтованию проходит в Китае с 19 по 27 июля.