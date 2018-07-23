Сборная Украины по современному пятиборью выиграла бронзу чемпионата Европы

Наши спортсмены уступили только командам Франции и Венгрии.

Сборная Украины по современному пятиборью стала бронзовым призёром чемпионата Европы в командных соревнованиях. Европейский чемпионат прошёл в венгерском Секешфехерваре, сообщает prosportua.com. Обладателями бронзовых наград стали Павел Тимощенко, Юрий Федечко и Денис Павлюк. В сумме они набрали 4309 очков. Серебряными призёрами стали венгры (Гергели Регош, Бенче Деметер, Адам Мароши) – 4325, а чемпионами Европы – французы (Валентан Прадес, Кристофер Патте, Валентан Бело) – 4367. В соревнованиях женских команд сборная Украины финишировала на девятом месте, набрав 3864 очка. Украинки выступали в следующем составе: Зинаида Батрак, Валерия Пермыкина, Анастасия Спас. Призовые места заняли Венгрия (Тамара Алексеева, Сарольта Ковач, София Фольдхази) – 4026, Ирландия (Сив Брессил, Эйлид Прайз, Наталия Койл) – 3975, и Франция (Мари Отейза, Жюли Белямри, Манон Барбаза) – 3969.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter