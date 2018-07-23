6-кратный олимпийский чемпион по плаванию из США дисквалифицирован за допинг

Райан Лохте отстранен от соревнований на 14 месяцев.

Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило сегодня о том, что пловец Райан Лохте подвергся 14-месячной дисквалификации за использование запрещенного медицинского метода.

24 мая 33-летний Лохте разместил изображение в социальных сетях, где он получает внутривенное вливание, что запрещено правилами WADA, сообщается на сайте USADA.

Последующее исследование USADA, с которым Лохте полностью сотрудничал, показало, что Лохте получил внутривенную инфузию разрешенных веществ в инфузионной клинике в объеме более 100 мл в течение 12-часового периода без использования терапевтического использования.

Внутривенные вливания или инъекции в объеме, превышающем 100 мл в течение 12-часового периода, запрещены в любое время - за исключением тех, которые были получены законным образом в ходе стационарного лечения, хирургических процедур или клинических диагностических исследований,

Лохте является олимпийским чемпионом Афин-2004, Рио-2016, а также двукратным чемпионом Пекина-2008 и Лондона-2012,