Сборная Украины по подводному плаванию завоевала 6 золотых медалей на ЧМ-2018

Команда заняла третье место в общем зачете.

В эти выходные в Белграде (Сербия) завершился чемпионат мира по подводному плаванию, который увенчался лучшим выступлением за всю историю участия сборной Украины.

В активе украинцев 14 медалей, из них: 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых, и третье общекомандное место, сообщает Спортивный комитет Украины со ссылкой на Федерацию подводного спорта и подводной деятельности Украины.

Всего участие в соревнованиях приняли 275 спортсменов из 49 стран. Украину представляла сборная из 21 спортсмена.

Чемпионами мира стали Колодяжный Даниил (100 м, плавание в биластах) Одиноков Александр (1500м плавание в ластах), Степанчук Евгений (200м в біластах), Захаров Алексей (800 м плавание в ластах), Захаров Алексей (6000 м плавание в ластах открытая вода). Еще одно золото завоевали украинцы в смешанной эстафете 4х 2000 м. В состав «золотой» команды вошли: Олейникова Евгения, Мусиенко Кристина, Одиноков Александр, Захаров Алексей.

Серебряные награды завоевали: Олейникова Евгения (1500м плавание в ластах), Антоняк Анастасия (200м пл. в ластах), Грубнік Денис ( 400 м с акв.); Олейникова Евгения (800 м плавание в ластах) и смешанная команда в составе Артура Артамонова, Колодяжного Даниила, Пікінер Ирины, Смирновой Маргариты в эстафете 4х100 м, плавание в біластах.

Бронзовыми призерами мира стали: Захаров Алексей (400 м, плавание в ластах), Колодяжный Даниил (50 м в биластах) и эстафетная команда 4х200 м плавание в ластах (Елизавета Вакарева, Мусиенко Кристина, Трофімець Яна, Антоняк Анастасия).