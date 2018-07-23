Украинские шпажисты завоевали две бронзы ЧМ по фехтованию
14:58, 23 июля 2018Другое
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Наши спортсмены оступились в шаге от решающего очного поединка за золото.
Нікішин завоевал бронзу чемпионата мира по фехтованию / noc-ukr.org
В Уси (Китай) проходит чемпионат мира по фехтованию, где в личных соревнованиях шпажистов украинцы Богдан Никишин и Роман Свичкарь проиграли в полуфиналах.
Оба спортсмена получат бронзовые медали, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинцы имели шанс провести первый в истории отечественный финал ЧМ, но проиграли в шаге от финала.
Никишин проиграл Рубено Лимардо из Венесуэлы - 4:7, а Свичкарь - Яннику Борелю из Франции - 11:15. Финал между французом и венесуэльцем состоится сегодня вечером.
Таким образом, на счету сборной Украины уже две награды - обе бронзовые.
Чемпионат мира по фехтованию проходит в Китае с 19 по 27 июля. По итогам сегодняшнего дня будет разыграно 4 комплекта наград из 12.
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