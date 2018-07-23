Украинские шпажисты завоевали две бронзы ЧМ по фехтованию

Наши спортсмены оступились в шаге от решающего очного поединка за золото.

В Уси (Китай) проходит чемпионат мира по фехтованию, где в личных соревнованиях шпажистов украинцы Богдан Никишин и Роман Свичкарь проиграли в полуфиналах.

Оба спортсмена получат бронзовые медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы имели шанс провести первый в истории отечественный финал ЧМ, но проиграли в шаге от финала.

Никишин проиграл Рубено Лимардо из Венесуэлы - 4:7, а Свичкарь - Яннику Борелю из Франции - 11:15. Финал между французом и венесуэльцем состоится сегодня вечером.

Таким образом, на счету сборной Украины уже две награды - обе бронзовые.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Китае с 19 по 27 июля. По итогам сегодняшнего дня будет разыграно 4 комплекта наград из 12.