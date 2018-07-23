Украинки завоевали семь серебряных медалей на чемпионате мира по синхронному плаванию

12:15, 23 июля 2018
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Украинки завоевали семь наград мирового первенства в Венгрии / instagram.com/eugen_zelman/

На счету нашей команды 7 серебряных медалей, сообщает Sport.ua.

Первое место в медальном зачете у России (девять золотых медалей), на третьей позиции – Китай (два серебра и две бронзы)

Украинки, выступая в семи дисциплинах, в каждой завоевали серебряные медали – в соло технической и произвольной программах, в дуэтах технической и произвольной программах, в командных соревнованиях в технической и произвольной программах, а также в комбинированных группах.

Ранее, в июне украинские синхронистки завоевали 3 медали на этапе Мировой серии в канадском Суррее.

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Теги: #сборная Украины#чемпионат мира#синхронное плавание