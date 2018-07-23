Украинки завоевали семь серебряных медалей на чемпионате мира по синхронному плаванию

Турнир среди юниорок (U-18) завершился накануне в Венгрии.

На чемпионате мира (U-18) в Будапеште юниорская сборная Украины по синхронному плаванию заняла второе место в итоговом медальном зачете.

На счету нашей команды 7 серебряных медалей, сообщает Sport.ua.

Первое место в медальном зачете у России (девять золотых медалей), на третьей позиции – Китай (два серебра и две бронзы)

Украинки, выступая в семи дисциплинах, в каждой завоевали серебряные медали – в соло технической и произвольной программах, в дуэтах технической и произвольной программах, в командных соревнованиях в технической и произвольной программах, а также в комбинированных группах.

Ранее, в июне украинские синхронистки завоевали 3 медали на этапе Мировой серии в канадском Суррее.