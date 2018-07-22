Сборная Украины осталась без наград в первый день домашнего юниорского ЧМ по прыжкам в воду
19:46, 22 июля 2018Другое
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На счету украинского дуэта в миксте 6-е место из 15 команд-участниц.
Британские прыгуны в воду стали первыми чемпионами мира на турнире в Киеве / XSPORT.ua
В Киеве разыгран первый комплект наград юниорского Чемпионата мира по прыжкам в воду, где победителем соревнований стала команда Великобритании.
Дуэт из Украины занял итоговое 6-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
За свои пять прыжков британский дуэт получил итоговую оценку 318,70 балла.
Второе место и серебряные медали у команды Китая (307,50), 3-е место и бронза - у дуэта из Австралии (304,50).
Также украинскую команду (284,35) опередили дуэты из Мексики (291,45) и России (291,00).
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Киеве продлится с 22 по 29 июля.
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