Сборная Украины осталась без наград в первый день домашнего юниорского ЧМ по прыжкам в воду

На счету украинского дуэта в миксте 6-е место из 15 команд-участниц.

В Киеве разыгран первый комплект наград юниорского Чемпионата мира по прыжкам в воду, где победителем соревнований стала команда Великобритании.

Дуэт из Украины занял итоговое 6-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

За свои пять прыжков британский дуэт получил итоговую оценку 318,70 балла.

Второе место и серебряные медали у команды Китая (307,50), 3-е место и бронза - у дуэта из Австралии (304,50).

Также украинскую команду (284,35) опередили дуэты из Мексики (291,45) и России (291,00).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Киеве продлится с 22 по 29 июля.