В юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду в Киеве примут участие команды из 49 стран

В Киеве стартует мировое первенство среди юниоров.

В воскресенье в Киеве в спорткомплексе "Лико" стартует чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров.

В турнире примут участие представители 49 стран, сообщается на официальном сайте соревнования.

Всего в турнире примет участие около 500 участников.

В частности, сегодня будет разыгран первый комплект медалей. В командном миксте примут участие представители Австралии, Австрии, Бразилии, Канады, Китая, Колумбии, Германии, Великобритании, Италии, Японии, Мексики, Новой Зеландии, России, Украины и Соединенных Штатов Америки.

Турнир продлится с 22 по 29 мая.