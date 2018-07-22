В юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду в Киеве примут участие команды из 49 стран
16:23, 22 июля 2018Другое
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В Киеве стартует мировое первенство среди юниоров.
В Киеве стартует чемпионат мира по прыжкам в воду / kyiv2018.org
В воскресенье в Киеве в спорткомплексе "Лико" стартует чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров.
В турнире примут участие представители 49 стран, сообщается на официальном сайте соревнования.
Всего в турнире примет участие около 500 участников.
В частности, сегодня будет разыгран первый комплект медалей. В командном миксте примут участие представители Австралии, Австрии, Бразилии, Канады, Китая, Колумбии, Германии, Великобритании, Италии, Японии, Мексики, Новой Зеландии, России, Украины и Соединенных Штатов Америки.
Турнир продлится с 22 по 29 мая.
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