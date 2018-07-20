В Киеве отметили Международный день шахмат

В центре столицы состоялись сеанс одновременной игры с международными гроссмейстерами, а также блиц-турнир по шахматам.

20 июля в Киеве торжественно отметили Международный день шахмат и День шахмат в Украине. Спортивный комитет Украины и Федерация шахмат Украины организовали праздник для всех поклонников интеллектуального вида спорта.

В знаменитой шахматной альтанке в парке Тараса Шевченко состоялись сеанс одновременной игры с международными гроссмейстерами Юлией Осьмак и Владимиром Бакланом, а также турнир по шахматам (блиц) среди любителей «Кубок имени е2-е4». Участие в соревнованиях приняли около 100 любителей шахмат, сообщает официальный сайт СКУ.

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«Это традиционный турнир, который мы вместе с Федерацией шахмат Украины проводим с 2012 года. Именно тогда впервые отмечался День шахмат в Украине. Приятно, что этот турнир стал известным и ожидаемым для всех поклонников и фанатов шахмат, а количество участников ежегодно увеличивается. Для нас День шахмат – это не просто праздник, но и возможность популяризировать и продвигать этот вид спорта», - отметил президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.

В сеансе одновременной игры свои силы в противостоянии с гроссмейстерами попробовали 30 человек. Единственную победу над мастером одержал Даниил Белецкий. В блиц-турнире победу одержал Олег Будников. Второе место занял Евгений Рошка, а третье – Михаил Мельничук.