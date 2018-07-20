Российский чемпион мира дисквалифицирован за употребление допинга
Российский прыгун в длину Василий Копейкин дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Athletics Integrity Unit.
В допинг-пробе легкоатлета обнаружили триметазидин.
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Отстранение 30-летнего спортсмена вступило в силу с 4 мая 2017 года. Все результаты Копейкина с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017 года аннулированы.
Копейкин - чемпион России по легкой атлетике 2016 года, двукратный победитель чемпионата России в помещении (2015, 2016).
Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает 14 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.