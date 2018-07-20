Российский чемпион мира дисквалифицирован за употребление допинга

В допинг-пробе легкоатлета Василия Копейкина обнаружили триметазидин.

Российский прыгун в длину Василий Копейкин дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Athletics Integrity Unit.

В допинг-пробе легкоатлета обнаружили триметазидин.

Читайте такжеСборная Украины завоевала еще одну медаль на Всемирных играх из-за допинг-пробы немки

Отстранение 30-летнего спортсмена вступило в силу с 4 мая 2017 года. Все результаты Копейкина с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017 года аннулированы.

Копейкин - чемпион России по легкой атлетике 2016 года, двукратный победитель чемпионата России в помещении (2015, 2016).

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает 14 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.