В Казахстане задержали одного из подозреваемых в убийстве известного фигуриста Дениса Тена
В Казахстане задержали одного из двух подозреваемых в убийстве бронзового призера Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Дениса Тена. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.
Позже появилась информация о том, что преступник признал свою вину.
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«Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворён в изолятор временного содержания», - отметил прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев.
Личность второго предполагаемого преступника установлена, ведется его поиск, добавили в МВД.
Как сообщал УНИАН, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи Денис Тен погиб 19 июля в результате ножевого ранения, полученного в центре Алма-Аты. Он был ранен неизвестными, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля.
Тен - бронзовый призер зимних Игр в Сочи-2014, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.