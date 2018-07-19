Олимпийский призер Бондаренко из-за травмы пропустит ЧЕ по легкой атлетике

Основные цели Богдана Бондаренко - подготовка к чемпионату мира-2019 и Олимпийским играм-2020.

Украинский прыгун в высоту, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Богдан Бондаренко пропустит летний сезон-2018 и не выступит на чемпионате Европы в Берлине.

Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в Луцке, сообщает Xsport.

По словам Бондаренко, он готовился в этом году выйти в сектор, однако из-за полученной травмы колена не успел до конца восстановиться.

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"Мы готовились на 2018 год, хотели выступать на чемпионате Европы. Но из-за травмы колена, которая начала беспокоить еще в прошлом году, пришлось делать операцию, которая не должна была выбить на долгий период времени. Но, в итоге, реабилитация затянулась.

Посоветовавшись с докторами и тренерами, было принято решение пропустить этот сезон ради больших целей, ради подготовки к чемпионату мира в Дохе в следующем году. Он будет проходить в нестандартные строки – в октябре, и на нем можно будет показать высокие результаты, если правильно подготовиться. Ну и основная цель – это Олимпийские игры в Токио. Мечта о золотой награде осталась", - отметил Богдан Бондаренко.

Очередной чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 7 по 12 августа 2018 года в Берлине.