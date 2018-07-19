В основной сетке US Open-2018 сыграют пять украинских теннисисток.

Кромпе Свитолиной и Цуренко в список попали еще три теннисистки.

В число теннисисток, которые примут участие в Открытом чемпионате США-2018, попали пять украинок - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.

Лучший результат среди всех представителей Украины у Катерины Бондаренко, напоминает SportArena.

В 2009 году она дошла до четвертьфинала турнира. А вот для Даяны Ястремской это будет первое попадание в основную сетку турнира.

В прошлом сезоне на соревновании в США выступали три украинки — Элина Свитолина вылетела в четвертом раунде, Катерина Козлова — в третьем, а Леся Цуренко покинула его в первом же раунде.

US Open в этом году стартует 27 августа. Действующей чемпионкой турнира является американка Слоан Стивенс.