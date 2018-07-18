МОК добавил в программу Олимпиады-2022 шесть дисциплин

Утверждена соревновательная программа следующей зимней Олимпиады.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил сегодня на своем заседании список дисциплин, в которых будут разыгрываться медали на зимних Играх-2022 в Пекине.

Список приводится на официальном сайте МОК.

В число шести новых дисциплин вошли женские одиночные соревнования по бобслею, лыжный биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжная акробатика и борд-кросс.

Благодаря нововведениям увеличится доля девушек в общем числе спортсменов — с 41% до 45,44%, отмечается в релизе.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля..