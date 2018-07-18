МОК добавил в программу Олимпиады-2022 шесть дисциплин
23:19, 18 июля 2018Другое
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Утверждена соревновательная программа следующей зимней Олимпиады.
Исполком МОК расширил программу Игр-2022 / ioc.org
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил сегодня на своем заседании список дисциплин, в которых будут разыгрываться медали на зимних Играх-2022 в Пекине.
Список приводится на официальном сайте МОК.
В число шести новых дисциплин вошли женские одиночные соревнования по бобслею, лыжный биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжная акробатика и борд-кросс.
Благодаря нововведениям увеличится доля девушек в общем числе спортсменов — с 41% до 45,44%, отмечается в релизе.
Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля..
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