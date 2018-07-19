Экс-чемпионка WWFC по смешанным боевым искусствам Светлана Гоцык: Когда меня пригласили на первый турнир WWFC, у меня было уже на счету восемь профи-боев. Скорее всего, этот показатель повлиял

Светлана год назад стала чемпионкой мира, одолев в очень красивом и, одновременно, драматичном бою француженку Саманту Жан-Франсуа. Спустя полгода после этого была одна успешная защита титула, а еще спустя полгода… поражение, лишившее ее чемпионского пояса. О своем детстве и неожиданном, как для девушки, выборе вида спорта, условиях для тренировок, чемпионском и других, самых ярких боях, жизненных целях и приоритетах Светлана Гоцык рассказала в эксклюзивном интервью УНИАН.

Светлана, вы занимаетесь довольно необычным как для девушки видом спорта. Расскажите, с чего все начиналось?

До того, как заняться спортом я перепробовала много чего – танцы, музыку, рисование… Но все занятия не приносили желаемого эффекта – это было, скажем так, не мое. Поначалу о единоборствах даже не задумывалась. Но все началось с того, что я хотела поступить в суворовское училище, так как меня всегда интересовала тема оружия, форма. А для того, чтобы поступить в училище, мне нужна была хорошая физическая подготовка, и для этого я пошла на бокс (единственная спортивная секция у нас в округе).

И это серьезно помогло поступить в суворовское училище?

Нет, планы изменились. Когда я начала заниматься боксом, поняла, что хочу быть спортсменкой, поэтому поступила в колледж физического воспитания.

Кто по профессии ваши родители, повлияли ли они на ваш выбор?

Что касательно профессии, отец в прошлом пожарный, в данный момент уже на заслуженном отдыхе, мать – домохозяйка, так как нас трое сестер, и за детьми всегда необходим был уход и присмотр.

А насчет влияния родителей, то да, отец повлиял на мой выбор, он изначально подал мне идею по поводу суворовского училища, а после этого никогда не препятствовал моему выбору в плане спорта, соревнований, сборов и прочего.

Были ли у вас в детстве конфликты с мальчишками в школе, во дворе? Может, вам хотелось кому-то доказать свою силу?

Во дворе конфликтов у меня никогда ни с кем не было, я всегда была спокойным ребенком.

А говоря о школе – да. Конфликты были и с парнями, и с девушками, но я никогда не выступала провокатором, я лишь отстаивала свою точку зрения. Старалась, конечно, словесно доказать свою правоту. Были и драки, но у меня никогда не было цели показать свою силу.

Сколько лет вам было, когда начали заниматься единоборствами?

Единоборствами я занимаюсь с 17 лет, а в спорте – боксе – с 14.

Когда начали следить за боями без правил по ТВ? Это произошло случайно, или уже сознательно сделали свой выбор - посмотреть турнир?

Начала интересоваться, смотреть видео и турниры уже тогда, когда начала сама заниматься этим спортом. Соответственно, не могу сказать, что меня «зацепил» этот вид спорта после просмотра ТВ-трансляции. Пока не было этого спорта в моей жизни, то и трансляций не было.

Регулярно ли смотрите соревнования по ТВ сейчас? У вас есть кумир в мужских боях без правил? Может быть, в женских соревнованиях?

Смотрю, но только в зависимости от карда (расписания турнира) - если есть интересные бои, то я смотрю. Но, опять же, не в прямом эфире, а только лишь запись. А, вот, по поводу кумиров ответ однозначный – у меня их нет.

Вы предпочитаете действовать «на силу», или перед предстоящим боем больше уделяете внимание тактике, изучению слабых сторон соперника?

Оба аспекта важны, я уделяю и тому, и другому внимание. Как только узнаю имя соперницы, сразу же сажусь за монитор и изучаю все видеозаписи с участием ее боев. Обязательно нужно знать, что представляет из себя соперник. Мы находимся на довольно высоком уровне, чтобы не обращать внимание на то, что называется «мелочью». Любая мелочь важна в подготовке к бою.

У вас лично есть коронный прием, которым можете «выбить» соперника?

Извините, но даже если он и есть, я не стану о нем всем рассказывать.

Вы уже сказали о единственной секции бокса в городе. Насколько развиты единоборства сейчас у вас дома, в Каменском? В маленьких городах сложнее заниматься единоборствами, чем в больших Киеве-Харькове-Одессе-Днепре, или, наоборот, там больше внимания уделяют спортсменам, добившимся успехов на международной арене и, в частности, вашему виду спорта?

В моем конкретном случае, я начинала с этого города, и весь свой спортивный путь я прошла, готовясь в одном и том же зале. Что касается местоположения, абсолютно не имеет значения, большой город или маленький - очень многое зависит конкретно от тебя, а не от зала, или города.

Расскажите, как вы попали «в обойму» турниров WWFC? Где вас приметили промоутеры? Это было на каком-то всеукраинском турнире? Или, возможно, вы приехали на какой-то сбор перспективных спортсменов со всей страны?

На тот момент не существовало никаких сборов в этом направлении, тем более, всеукраинских. На момент, когда меня пригласили на первый турнир WWFC, у меня было уже на счету восемь профи-боев. Скорее всего, этот показатель повлиял на то, чтобы меня пригласили на первый турнир.

Год назад, в июне 2017-го вы завоевали титул чемпионки WWFC. Я видел в Сети видеозапись боя с француженкой Самантой Жан-Франсуа – он был, мягко говоря, очень сложным, «от ножа». Несколько раз казалось, что ситуация для вас уже почти безнадежная. Какие воспоминания остались от того поединка? Возможно, помните свои эмоции после первого завоеванного титула в карьере?

Поединок был и вправду тяжелый, как в физическом плане, так и в моральном, потому что очень ответственный момент для меня был. Понимаете, в поединке по правилам ММА может быть абсолютно все, и вы не можете все знать заранее. Поэтому, да, я попадала в плохие положения, были сложные для меня ситуации, но я их преодолела, потому как знала, что если сдаться на полпути к своей цели, то ее никогда и не достигнешь.

Кажется, после этого боя у вас появилось боевое прозвище «Птица Феникс». Почему именно это? Долго думали над тем, как саму себя назвать?

Да, именно, после этого боя у меня появилось это прозвище. На самом деле сложно саму себя характеризовать и с чем-либо ассоциировать, поэтому я долго думала на этот счет. Но, когда пришла в голову идея касательно феникса, я сразу же поняла, что это именно то, что будет меня характеризовать как бойца и как личность.

В декабре прошлого года у вас была первая успешная защита титула. Насколько сильной по уровню была соперница? Со стороны бой казался, опять же, очень непростым…

Говоря о сопернице, она была в очень хорошей форме, подготовлена и настроена на победу. Я же была сосредоточена на том, чтобы именно первая защита была успешной и красочной для публики.

Ну, и третий вопрос на эту тему, не самый приятный, но не задать его нельзя. Что не получилось в бою против спортсменки из Чехии, где вы уступили свой титул? Возможно, были какие-то недолеченные травмы, или другие «подводные камни»? Или это чисто спортивное поражение, без всяких предысторий?

Были и мелкие травмы, которые я получила в период подготовки, но я не считаю, что это вообще должно приниматься во внимание, потому что, если есть травма, не выходи на бой, если вышел с травмой, значит сам знал, на что шел, и вся ответственность на тебе. В поражениях и победах не бывает случайностей или закономерностей. В этом спорте так и вовсе ничего не может быть подобного. Поражения бывают у всех, даже у самых стабильных топовых бойцов. Скажу так - это просто случилось, как случается со всяким, кто занимается данным спортом. Я принимаю это поражение как воин, и не стану сидеть в депрессии и падать духом, для меня это повод задуматься, сделать выводы и вернуться лучшей версией себя.

Что дальше? Когда промоутеры обещают вывести вас на новый чемпионский бой? Сколько промежуточных поединков нужно будет провести?

Насчет титульного поединка я пока что не общалась с организаторами. А вот следующий мой бой будет в сентябре.

Есть ли перспективы «покорить Америку» - принять участие в турнире самой престижной в мире единоборств организации UFC? И, кстати, как скоро соревнования этой серии могут прийти в Украину?

Каждый боец мечтает попасть в эту лигу, я, конечно же, не исключение, я хочу попробовать свои силы там. Что же касается сроков, в данный момент не могу вообще об этом рассуждать, сейчас есть промежуточные цели, которые необходимо преодолеть. Говоря о том, как скоро можно будет увидеть турнир UFC у нас в стране, то этот вопрос, пожалуй, не ко мне (улыбается).

Вы соревнуетесь в турнирах WWFC. Насколько этот уровень соответствует высшему стандарту боев без правил – по организации турниров, уровню соперников, зрительскому интересу? Вообще, как изменилась жизнь украинского бойца после появления WWFC в нашей стране?

Я считаю, что благодаря именно этой организации, обычные люди, которые не занимаются единоборствами, стали интересоваться этим видом спорта. У нас в стране есть подобные организации, и были до появления WWFC, но они, увы, не смогли дать этому спорту такой огласки и развития до столь серьезного уровня.

Турниры проводятся на очень высоком уровне. Посудите сами - если киевский Дворец спорта почти на каждый турнир забит практически полностью, это же о чем-то говорит... Это топовый уровень в нашей стране по организации, по рекламе, по подготовке и мотивации бойцов.

Чем занимаетесь «вне спорта». Любимые кино или музыка? Возможно, любите готовить, вышивать?

Стараюсь развивать себя в различных сферах, люблю читать книги, из них можно много чего почерпнуть. Люблю слушать музыку, смотреть фильмы – триллеры, фильмы ужасов, психологические фильмы.

Знаю, что свою вторую половину вы уже нашли. Какой «идеал мужчины» у Светланы Гоцык? Какими качествами обладает муж Александр? Чем он вас покорил?

Когда впервые я увидела его в зале, из общей массы ребят он выделялся особой харизмой, хороший чувством юмора и завораживающими черными глазами. Это если говорить о первом впечатлении. Этого достаточно просто для влюбленности. А после он начал показывать совершенно другие мужские качества – воспитанность, прямолинейность, наличие понятий о джентельменстве и нормах поведения в обществе.

Уже задумывались над тем, чем будете заниматься в жизни по окончании спортивной карьеры, или сейчас все мысли заняты только единоборствами? Возможно, какое-то ваше увлечение в дальнейшем может стать бизнесом…

В данный момент я еще достаточно молода, и думать о том, что будет по окончанию моей спортивной карьеры – рановато.

Кирилл Стадниченко