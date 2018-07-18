Украинская теннисистка Козлова пробилась во второй раунд турнира в чешском Оломоуце

Украинка стартовала с победы над Викторией Мунтян из Франции.

В чешскком Оломоуце завершился матч первого круга теннисного турнира ITS Cup серии ITF Womens Circuit с призовым фондом 80 тысяч долларов США.

Украинке Екатерине Козловой, которая получила на турнире второй номер посева, понадобилось чуть более часа, чтобы обыграть представительницу Франции Викторию Мунтян: 6:2, 6:4, сообщает Большой теннис Украины.

По ходу встречи Козлова реализовала шесть из восьми брейк-поинтов и проиграла три гейма на собственной подаче. Следующей соперницей Катерины станет Анастасия Детюк из Чехии, которая попала в основную сетку через квалификацию.

Накануне во второй круг соревнований также пробилась Ангелина Калинина. Завтра четвёртая сеяная украинка сыграет против Катерины Стюарт из США.