Призовой фонд US Open-2018 побьет исторический рекорд

За последние пять лет сумма призовых выросла на 57%.

Призовой фонд последнего, четвертого в сезоне турнира Большого Шлема - US Open - в 2018 году составит 53 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

По сравнению с аналогичным теннисным турниром 2013 года, сумма призовых выросла на 57%.

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Чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах получат рекордные для турнира $3,8 млн. Обладатели титулов в парном разряде будут довольствоваться $700 тыс., что также является рекордом.

Призовой фонд квалификационного турнира впервые составит более $3 млн.

Напомним, что US Open, или Открытый чемпионат США, пройдет с 27 августа по 9 сентября. Действующими чемпионами американского турнира Большого Шлема являются Слоун Стивенс из США и Рафаэль Надаль из Испании.