Призовой фонд US Open-2018 побьет исторический рекорд

12:15, 18 июля 2018
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US Open пройдет с 27 августа по 9 сентября / TodaySportek

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

По сравнению с аналогичным теннисным турниром 2013 года, сумма призовых выросла на 57%.

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Чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах получат рекордные для турнира $3,8 млн. Обладатели титулов в парном разряде будут довольствоваться $700 тыс., что также является рекордом.

Призовой фонд квалификационного турнира впервые составит более $3 млн.

Напомним, что US Open, или Открытый чемпионат США, пройдет с 27 августа по 9 сентября. Действующими чемпионами американского турнира Большого Шлема являются Слоун Стивенс из США и Рафаэль Надаль из Испании.

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Теги: #US Open-2018