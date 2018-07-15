Серб Джокович в 4-й раз в карьере выиграл Уимблдон

В финале Новак Джокович обыграл Кевина Андерсона из ЮАР.

Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде. В финальном матче третьего по счету турнира Большого Шлема в 2018 году сербский теннисист обыграл Кевина Андерсона из ЮАР.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Джокович легко достиг победного результата, сломив соперника в трех сетах. Счет поединка - 6:2, 6:2, 7:6.

Отметим, что Андерсон сенсационно пробился в финал. На стадии 1/4-й южноафриканец неожиданно выбил из турнира главного фаворита - Роджера Федерера.

Новак Джокович добыл 13-й трофей на турнирах Большого Шлема в своей карьере. На Уимблдонском турнире это его четвертый триумф - до этого серб владел главным призом в 2011-м, 2014-м и 2015 годах.