Серб Джокович в 4-й раз в карьере выиграл Уимблдон
18:32, 15 июля 2018Другое
107 0
В финале Новак Джокович обыграл Кевина Андерсона из ЮАР.
Новак Джокович / REUTERS
Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде. В финальном матче третьего по счету турнира Большого Шлема в 2018 году сербский теннисист обыграл Кевина Андерсона из ЮАР.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Джокович легко достиг победного результата, сломив соперника в трех сетах. Счет поединка - 6:2, 6:2, 7:6.
Отметим, что Андерсон сенсационно пробился в финал. На стадии 1/4-й южноафриканец неожиданно выбил из турнира главного фаворита - Роджера Федерера.
Новак Джокович добыл 13-й трофей на турнирах Большого Шлема в своей карьере. На Уимблдонском турнире это его четвертый триумф - до этого серб владел главным призом в 2011-м, 2014-м и 2015 годах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter