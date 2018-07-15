Сборная Украины стала лучшей на чемпионате Европы по панкратиону

Наши спортсмены завоевали 16 медалей.

В сербском городе Зренянин завершился чемпионат Европы по панкратиону. Сборная Украины провела удачный старт: в командном зачете "сине-желтые" стали победителями континентального первенства, сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины со ссылкой на Федерацию панкратиона Украины.

Наши спортсмены 16 раз поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета. Отметим, что всего в двух разделах было разыграно 24 комплекта наград.

В первый соревновательный день проходил раздел Pankration Athlima (традишн). Здесь украинцы собрали 11 золотых наград из 13-ти возможных. Чемпионами Европы стали Дмитрий Баранов, Юрий Черкалюк, Кирилл Горобец, Роман Скидан, Максим Сергеев, Руслан Моисеенко, Светлана Скрыпник, Виктория Сергиенко, Флорика Лучичи, Елена Сушко, Виктория Казакова.

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Также на пьедестал почета в традишн поднимались Денис Никонец, Александр Козлов, Денис Семенюк, Александр Одинцов Герман Городецкий, Юрий Чижевский, Иван Гаршин, Александр Писанко, Анна Беженар.

Юниоры берут пример со взрослых спортсменов, поэтому в этом разделе тоже имеем чемпионов и призеров ЧЕ: золотыми медалями награждены Анатолий Егиазарян и Денис Зеленский, серебро завоевала Анна Манзик, а бронзу – Денис Литовченко.

На следующий день на Евро-2018 провели соревнования по правилам полного контакта (фулл). Участники вели борьбу за восемь комплектов наград. В этот день пять раз звучал гимн Украины. «Золотой» дубль оформили Кирилл Горобец, Юрий Черкалюк и Руслан Моисеенко. Лучшими в фуле также были Юрий Чижевский и Александр Писанко. Вице-чемпионами континента стали Александр Козлов, Денис Семенюк и Герман Городецкий. Бронзу получил Александр Одинцов.

На счету юниорской команды золотые награды Дениса Литовченко и Ивана Гаршина и серебро Дениса Зеленского и Анатолия Егиазаряна.

Впереди самый важный старт сезона – чемпионат мира 2018 года, который в начале ноября будет принимать Беларусь.