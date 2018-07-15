Украинец Семеняка завоевал серебро чемпионата мира по парашютному спорту во Вроцлаве

В парашютном купольном пилотировании наш спортсмен показал второй результат в дисциплине "зональная точность".

В польском Вроцлаве прошел чемпионат мира по парашютному купольному пилотированию в разделе 7 FAI WCPC. Участие в соревнованиях приняли более 80 спортсменов из 28 стран мира. Украину представляли трое парашютистов: Иван Семеняка, Андрей Стальной и Всеволод Бедрин. Спортсмены соревновались в категориях «Дистанция», «Скорость» и «Зональная точность».

Впервые в истории украинского парашютного спорта наш соотечественник поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета! Иван Семеняка стал серебряным призером с зональной точности.

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Об этом сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.

Справка: во время выполнения упражнения «Зональная точность» задачей спортсмена является пролететь под куполом парашюта через входные ворота и через как можно больше водных ворот, касаясь водной поверхности, перед точным приземлением в одной из обозначенных зон для получения как можно большего количества очков.

Одновременно с чемпионатом мира по купольному пилотированию организаторами соревнований было проведено еще одно мировое первенство – впервые отдельно проводился чемпионат мира по фристайлу (одно из упражнений парашютного купольного пилотирования). Украинский серебряный призер отличился и здесь, правда без медали - Иван Семеняка занял пятую строчку турнирной таблицы.