Немка Кербер выиграла у Серены Уильямс в финале женского Уимблдона

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3.

В предместье Лондона Уимблдоне завершился финальный матч самого престижного теннисного турнира в мира в женском одиночном разряде.

Немка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился 1 час и 5 минут.

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Несмотря на то, что Уильямс была явным фаворитом игры, матч проходил по совершенно неожиданному сценарию, где немка была постоянно на ведущих ролях. Кербер выиграла оба сета с явным преимуществом, завоевав третий титул турнира "Большого шлема" в своей карьере.

Как сообщал УНИАН, в финале мужского одиночного разряда в воскресенье сыграют Новак Джокович из Сербии и Кевин Андерсон (ЮАР).