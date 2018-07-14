Немка Кербер выиграла у Серены Уильямс в финале женского Уимблдона
19:30, 14 июля 2018Другое
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Матч завершился со счетом 6:3, 6:3.
Кебер выиграла третий титул "Большого шлема" в своей карьере / Reuters
В предместье Лондона Уимблдоне завершился финальный матч самого престижного теннисного турнира в мира в женском одиночном разряде.
Немка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч длился 1 час и 5 минут.
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Несмотря на то, что Уильямс была явным фаворитом игры, матч проходил по совершенно неожиданному сценарию, где немка была постоянно на ведущих ролях. Кербер выиграла оба сета с явным преимуществом, завоевав третий титул турнира "Большого шлема" в своей карьере.
Как сообщал УНИАН, в финале мужского одиночного разряда в воскресенье сыграют Новак Джокович из Сербии и Кевин Андерсон (ЮАР).
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