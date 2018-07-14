Джокович выиграл у Надаля в полуфинале Уимблдонского турнира

Матч закончился со счетом 10:8 в решающей пятой партии.

В предместье Лондона Уимблдоне завершился полуфинальный матч самого престижного теннисного турнира в мире, в котором серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля.

Матч продлился все пять партий и завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил на протяжении двух дней, так как накануне был прерван из-за темноты. Соперники сумели сыграть три партии из пяти. Сегодняшние две партии также затянулись. Общее время матча составило 5 часов 14 минут.

Читайте такжеПолуфинальный матч Уимблдона-2018 стал вторым в истории тенниса по длительности

Таким образом, Джокович вышел в финал и может прервать свою 2-летнюю серию неудач после победы на Открытом чемпионате Франции-2016.

Как сообщал УНИАН, накануне в финал Уимблдона-2018 вышел Кевин Андерсон из ЮАР.