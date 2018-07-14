Полуфинальный матч Уимблдона-2018 стал вторым в истории тенниса по длительности

Американец Иснер участвовал в двух самых длинных матчах в теннисе.

Полуфинал между Кевином Андерсоном из ЮАР и американцем Джоном Иснером завершившийся победой южноафриканца 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24, длился 6 часов 36 минут и стал вторым по длительности за всю историю тенниса.

Примечательно, что одним из участников рекордного матча был также Иснер, сообщает SportArena.

В 2010-м году в первом круге встреча между ним и французом Николя Маю длилась 11 часов 5 минут. Тогда американец выиграл со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68.

Матч между Андерсоном и Иснером также длился дольше, чем рекордный поединок в женском разряде. В 1984-м году американки Вики Нельсон-Данбар и Джин Хепнер играли 6 часов 31 минуту. Игра завершилась победой Нельсон-Данбар 6-4, 7-6. В том же матче был установлен рекорд по длительности розыгрыша одного очка, который держится до сих пор — 29 минут.