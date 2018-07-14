Две украинки попали в призовую тройку на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги»

Левченко и Табашник заняли 2-3 места на турнире.

Юлия Левченко и Екатерина Табашник вошли в тройку сильнейших на соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги», который состоялся 13 июля а Рабате (Марокко).

Юлия Левченко со второй попытки преодолела 1,94 м и стала второй. Такую же высоту преодолела болгарка Мирела Демірева, но сделала это с первой попытки, чем и гарантировала себе победу, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Екатерина Табашник и Оксана Окунева преодолели 1,90 м, но по попыткам третье место заняла Табашник. Окунева была седьмой.

Свою третью позицию Табашник разделила с Марией Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом и до этого не проигрывала более 40 турниров подряд. Спортсменка довольно неожиданно не смогла преодолеть 1,94 м.