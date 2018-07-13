Сборная Украины по биатлону представила форму на новый сезон

Всего каждый член команды получит 16 наименований экипировки для зимнего и летнего периода.

В Киеве состоялась официальная презентация новой формы сборной Украины по биатлону.

В Олимпийском доме состоялась торжественная церемония подписания спонсорского контракта между Федерацией биатлона Украины и компаниями «PEAK Sport» и «Craft», сообщает пресс-служба НОК Украины.

Китайская компания «PEAK Sport», которая является спонсором 14 национальных олимпийских сборных и многих федераций, со следующего сезон предоставит украинским биатлонистам тренировочную, ежедневную форму и форму для официальных мероприятий. Всего каждый член команды получит 16 наименований экипировки для зимнего и летнего периода.

PEAK Sport не разрабатывает гоночных комбинезонов, поэтому на трассах украинские биатлонисты будут выступать в форме от шведской компании Craft. Эта компания сотрудничает со Швецией, Финляндией и США, а теперь и с Украиной.

Моделями на презентации новой формы выступили Дмитрий Пидручный и Ирина Варвинец. Благодаря этой форме и Петриковской росписи на рукавах, со следующего сезона болельщики легко смогут узнавать наших спортсменов – на это многие жаловались в прошлом сезоне. Спереди и сзади остались белые вставки, потому что там будут бибы с номерами.

Оба контракта спонсорские (то есть форма предоставляется бесплатно) и рассчитаны до следующих Олимпийских игр в Пекине 2022 года.