Украинский скалолаз Болдырев завоевал золото на этапе Большого кубка мира

В финале украинский экс-чемпион мира победил россиянина.

Украинец Даниил Болдырев выиграл золото этапа Большого кубка мира по скалолазанию. Соревнования проходили 11-12 июля в городе Шамони (Франция), участие в них приняли представители 26 стран.

Об этом сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины.

В финале в дисциплине “скорость” сошлись представители Украины и России. Время украинца Даниила Болдырева оказалось лучшим - 6,08 секунды, тогда как россиянин Дмитрий Тимофеев отстал почти на секунду, его результат – 6,81.

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Даниил Болдырев отметил, что это его первое золото с 2014 года. Тогда он триумфовал на чемпионате мира, установив мировой рекорд - 5,60 секунды.

На этот раз, подчеркнул Даниил, было очень сложно, как всегда на соревнованиях такого уровня, сетка была непростой, но четкая мотивация и уверенность в своих силах помогли ему оказаться на высшей ступеньке пьедестала и завоевать золото для Украины.

Несмотря на серебро Тимофеева, именно он сейчас на первом месте мирового рейтинга, а Болдырев занимает вторую строчку, ведь в марте украинец пропустил один этап КС в Москве.

Следует отметить, что на прошлой неделе, 6-7 июля в швейцарском Вилларсе на еще одном этапе Кубка мира Даниил завоевал бронзу, тоже в разделе “скорость”.

Сейчас спортсмен готовится к еще одному этапу Большого Кубка мира, который пройдет в Италии, а также чемпионату мира, который состоится в Австрии.