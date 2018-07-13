Россиянин со скандалом снят с должности президента Международной федерации шахмат

Чиновник нарушил кодекс этики федерации.

Комиссия по этике Международной шахматной федерации отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности.

Члены комиссии считают, что он нарушил кодекс этики федерации, сообщает Чемпионат со ссылкой на релиз пресс-службы ФИДЕ.

Илюмжинов отстранён на 18 месяцев, на 12 из которых — условно с испытательным периодом в 2 года. Фактически отстранение составит 6 месяцев — с 13 июля 2018 года по 12 января 2019 года.

Комиссии рассмотрела жалобу вице-президента организации Георгиоса Макропулоса и постановила, что Илюмжинов в период с марта 2017 года по апрель 2018-го неоднократно нарушал правила кодекса этики организации, ставя личные интересы выше интересов FIDE. Также он обвиняется в превышении полномочий.

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Комиссия утверждает, что Илюмжинов делал ложные заявления и отказывался покинуть пост после закрытия банковских счетов FIDE, что нанесло удар по репутации организации.

Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. Ранее он не вошёл в число кандидатов на новых выборах главы организации.

Международная шахматная федерация зарегистрировала заявки бывшего вице-премьера РФ, председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадия Дворковича, вице-президента FIDE грека Георгиоса Макропулоса и британца Найджела Шорта.