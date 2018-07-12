В Открытом Кубке Украины по дзюдо приняли участие спортсмены из Израиля, Грузии и Азербайджана

Турнир стал одним из этапов подготовки нынешних и будущих атлетов сборной Украины.

11 июля Суммы принимали Открытый Кубок Украины по дзюдо, а 12-го числа в этом же городе состоялся командный чемпионат Украины.

Соревнования собрали три сотни спортсменов. Дзюдоисты представляли 23 региона Украины, а также Израиль, Грузию и Азербайджан.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации дзюдо Украины.

То, что турнир имеет «открытый» статус, положительно оценили все специалисты, например, Евгений Боднарук, который является наставником олимпийского медалиста Романа Гонтюка («серебро» Афин-2004 и «бронза» Пекина-2008). Один из иностранных участников – Томер Голомб из Израиля – победил в категории до 60 килограммов.

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Конечно, соревнования имели и практический украинский интерес. Тренерский штаб сборной во главе с Виталием Дубровой просматривал кандидатов в команду - так сказать, «вторых номеров». Основной же состав сейчас готовится к турнирам олимпийской квалификации: лидеры нашего дзюдо прошли ряд сборов – в городе Коблево Николаевской области, а также за рубежом – в Италии, Японии, Испании.

Что касается результатов соревнований в Сумах, то те спортсмены, кто до этого был в сборной, свой статус подтвердили. К числу таких атлетов, к примеру, можно отнести таких победителей Кубка Украины, как Богдан Ядов (Киев, 66 кг), Артем Харченко (до 81 кг), Мария Буек (Чернигов, 52 кг), Анастасия Шевченко (Харьков, до 63 кг), Анастасия Сапсай (Черкассы, свыше 78 кг).

В общем командном зачете Кубка Украины тройка призеров получилась такой: 1) Киев, 2) Черниговская обл., 3) Киевская обл. Пьедестал у женщин – 1) Черниговская обл., 2) Киевская обл., 3) Харьковская обл., у мужчин – 1) Киев, 2) Днепропетровская обл., 3) Запорожская обл.

В последний соревновательный день были разыграны медали командного чемпионата страны «стенка на стенку». В турнире среди мужчин выступали девять коллективов, среди женщин – пять. «Золотой» триумф отпраздновали дзюдоисты и дзюдоистки Днепропетровщины.