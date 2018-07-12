Гандбольный "Мотор" подписал македонского линейного Пешевски

Пешевски забросил 30 мячей на групповой стадии Лиги чемпионов 2017/2018 – такого продуктивного сезона у него еще не было никогда.

Состав «Мотора» пополнился линейным Жарко Пешевски — опытным игроком сборной Македонии, участником чемпионатов мира и Европы, гандболистом, который прошел многие испытания Лиги чемпионов.

По словам самого Жарко, прошлый сезон был для него самым успешным в карьере, а в сезоне предстоящем он намерен играть еще лучше, сообщает прес-служба ГК "Мотор".

27-летний гигант (рост – 195 см, вес — 110 кг) находится в расцвете сил и, в запорожском клубе не сомневаются, что он поможет в предстоящем сезоне Лиги чемпионов. Пешевски был постоянным участником лиги в составе «Металлурга» (Скопье) — своего родного клуба, из своего родного города. За команды «Металлурга» – от детских и до профессиональной — он играл на протяжении 16 прошлых лет. «Металлург» Пешевски покинул впервые в карьере и «Мотор» — его первая зарубежная команда.

Жарко Пешевски, игрок «Мотора»: «Металлург» навсегда останется в моем сердце. Но теперь я делаю новый шаг в своей профессиональной карьере, и я надеюсь, что у меня будет отличный сезон, такой же, как и прошлый».

Прошлый сезон Пешевски провел очень убедительно. Жарко занял 11-е место в списке лучших снайперов SEHA-Лиги, где он забросил 65 голов в 16 матчах. Как и следует высококлассному линейному, промахивался Пешевски нечасто – его показатель реализации 82 %.

Также Пешевски забросил 30 мячей на групповой стадии Лиги чемпионов 2017/2018 – такого продуктивного сезона у него еще не было никогда. Прекрасно отпечаталось в памяти, как Пешевски удачно сыграл в матчах своего «Металлурга» против «Мотора». Остановить габаритного, но очень подвижного гандболиста было крайне сложно. В Харькове команды тогда сыграли вничью 28:28, а Жарко забросил 4 гола. Ответный матч — в «Скопье» — выиграл «Мотор» 30:22, несмотря на 3 гола Пешевски. Когда «Металлург» и «Мотор» встречались в сезоне 2015/2016, Жарко также забивал в обоих играх.

В составе национальной команды своей страны Жарко сыграл на чемпионате Европы-2018, в частности, забросил три мяча после трех бросков в матче против Германии. На чемпионате мира-2017 одним из лучших для Пешевски был поединок 1/8 финала, где он трижды поразил ворота Норвегии – будущего финалиста турнира.

Все шансы у Пешевски есть и для участия на мировом первенстве-2019. Сборная Македонии стала его участником, переиграв в отборочном плей-офф по сумме двух матчей Румынию 57:50. Жарко сыграл в обоих поединках.