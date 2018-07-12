Вице-президент WWFC: есть шанс, что в 2028 году мы повезём сборную Украины на Олимпиаду

Денис Перч оптимистично оценивает олимпийские перспективы смешанных боевых искусств.

Президент World Warriors Fighting Championship Владимир Тесля и вице-президент организации Денис Перч оптимистично оценили перспективы вхождения смешанных боевых искусств в число олимпийских видов спорта, а также рассказали о прогрессе вида спорта в последнее время в Украине и в мире.

Смешанные боевые искусства в последние годы являются одним из самых стремительно развивающихся видов спорта в мире, потому что любые доводы сразу же легко перекрываются красноречивыми цифрами. Из года в год растут рейтинги трансляций турниров по ММА, в том числе и на платной основе (по системе pay-per-view). Параллельным курсом увеличивается финансовый оборот индустрии, а вместе с ним и зарплатные ведомости мероприятий. При всём при этом, рост масштабов рынка даже не думает замедляться, так что дальнейшие перспективы развития этого спорта рисуются только в радужных тонах.

Украинские ММА долгое время пребывали в состоянии стагнации, как будто не замечая громкий тренд и оставаясь в стороне от мировых тенденций. И только в последние несколько лет, наряду с активной деятельностью всемирной лиги World Warriors Fighting Championship, ситуация стала стремительно меняться в лучшую сторону.

Созданная в 2013 году, WWFC во главе с президентом Владимиром Теслей, а позже и вице-президентом Денисом Перчем от турнира к турниру набирала «мышечную массу», скорость и популярность, как перенимая успешный опыт ведущих мировых промоушенов, так и отличаясь собственными ноу-хау.

По прошествии без малого пяти лет существования, WWFC не только гордо и безоговорочно лидирует во главе украинских ММА, но и прочно входит в число ведущих европейских промоушенов. Турниры лиги собирают многотысячные аудитории на трибунах киевского Дворца спорта, их транслирует национальное телевидение, а лучшие бойцы превращаются в медийных персон и пользуются живым спросом скаутов ведущих заокеанских организаций.

В одной связке с WWFC прогрессируют и все украинские ММА, за последние 5 лет сделавшие не шаг и даже не прыжок вперёд, а самое настоящее спринтерское ускорение.

«Если вспомнить, в каком состоянии находились ММА в Украине 5 лет назад, и сравнить с нынешним положением дел, то в мире смешанных боевых искусств это две разных страны, – говорит Владимир Тесля. – Тем не менее, это только начало. Сейчас в Украине очень много перспективных ребят, очень много молодежи показывают яркие бои, так что всё ещё впереди. Нужно продолжать упорно трудиться, и результат обязательно придёт».

«5 лет назад ММА в Украине практически не шевелились, – подтверждает Денис Перч. – Разве что изредка проводились какие-то турниры, на которых собирался очень ограниченный круг людей. Сегодня же как минимум 4 раза в году только мы собираем практически полный Дворец спорта в Киеве. Сегодня ММА – это мировой тренд, и Украина шагает с этим трендом в ногу».

Большим толчком к ещё большему развитию и популяризации ММА не только в Украине, но и во всём мире должно стать включение смешанных боевых искусств в перечень олимпийских видов спорта. И хотя это вопрос не самого ближайшего времени, есть все основания надеяться, что появление первых олимпийских чемпионов по ММА не за горами.

«У ММА очень хорошие перспективы стать олимпийским видом спорта, – уверен Тесля, возглавляющий также любительскую Федерацию смешанных боевых искусств Украины (UFMMA). – Как скоро это может случиться? Пока всё только на уровне слухов, но мы со своей стороны делаем всё, что от нас зависит. Скажу так: думаю уже скоро мы объявим хорошие новости в мире любительских смешанных боевых искусств».

«Благодаря тому, что популярность этого вида спорта растёт просто колоссальными темпами, ведётся всё больше и больше разговоров о том, чтобы сделать его олимпийским, – отмечает Перч, занимающий должность вице-президента UFMMA. – Международные федерации уже проделали многое для того, чтобы это произошло, и мы также стараемся максимально приобщиться к этому процессу и приблизиться к его наступлению. Есть шанс, что в 2028 году мы повезём сборную Украины на Олимпийские игры».