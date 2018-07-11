Федерер сенсационно проиграл в четвертьфинале Уимблдона

Матч с южноафриканцем Андерсоном продолжался 4 часа 13 минут.

Легендарный теннисист швейцарец Роджер Федерер сенсационно проиграл в четвертьфинальном матче Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Соперником швейцарца, посеянного под первым номером, был представитель ЮАР Кевин Андерсон.

В итоге 8-кратный победитель Уимблдона не смог совладать с оппонентом.

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Матч продолжался больше четырех часов и завершился со счётом 2:6, 6:7, 7:5, 6:4, 13:11 в пользу спортсмена из ЮАР.

Отметим, что до этого матча Федерер не проиграл на турнире ни одного сета. Швейцарец вел по сетам - 2:0 - и в этом матче, однако в пятой, самой изнурительной партии начал проигрывать сопернику в игре на задней линии.

Федерер выполнил 16 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 12, активно выиграл 61 очко и допустил 33 невынужденные ошибки. На счету Андерсона 28 эйсов, 3 ошибки на подаче, 4 реализованных брейк-пойнта из 7, 65 виннеров и 31 неточность.

В полуфинале Андерсон встретится с победителем поединка Милош Раонич (Канада, 13) – Джон Иснер (США, 9).