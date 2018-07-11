Украинская олимпийская чемпионка Джима примет участие в шоу-гонке City-Biathlon в Германии
16:16, 11 июля 2018Другое
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Коммерческая гонка состоится 1 сентября и будет транслироваться на общедоступном канале ZDF.
Джима примет участие в коммерческой гонке в Германии / facebook.com/biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Юлия Джима примет участие в шоу-гонке City-Biathlon, которая состоится 1 сентября в немецком городе Висбадене.
Телетрансляция гонки планируется на канале ZDF, сообщает Биатлон Украины.
Предварительные составы на гонку:
Женщины:
Элиза Гаспарин, Швейцария;
Дениз Херманн, Германия;
Ванесса Хинц, Германия;
Юлия Джима, Украина;
Ханна Еберг, Швеция;
Кайса Мякяряйнен, Финляндия;
Марте Олсбю, Норвегия;
Фуюко Татидзаки, Япония.
Мужчины:
Йоханнес Бе, Норвегия;
Беньямин Вегер, Швейцария;
Доминик Ландертингер, Австрия;
Эрик Лессер, Германия;
Фредрик Линдстрем, Швеция;
Арнд Пайффер, Германия;
Мартен Фуркад, Франция;
Лукас Хофер, Италия
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