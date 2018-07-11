Украинская олимпийская чемпионка Джима примет участие в шоу-гонке City-Biathlon в Германии

16:16, 11 июля 2018
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Джима примет участие в коммерческой гонке в Германии / facebook.com/biathlon.com.ua

Телетрансляция гонки планируется на канале ZDF, сообщает Биатлон Украины.

Предварительные составы на гонку:

Женщины:

Элиза Гаспарин, Швейцария;

Дениз Херманн, Германия;

Ванесса Хинц, Германия;

Юлия Джима, Украина;

Ханна Еберг, Швеция;

Кайса Мякяряйнен, Финляндия;

Марте Олсбю, Норвегия;

Фуюко Татидзаки, Япония.

Мужчины:

Йоханнес Бе, Норвегия;

Беньямин Вегер, Швейцария;

Доминик Ландертингер, Австрия;

Эрик Лессер, Германия;

Фредрик Линдстрем, Швеция;

Арнд Пайффер, Германия;

Мартен Фуркад, Франция;

Лукас Хофер, Италия

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Теги: #сборная Украины#биатлон#Юлия Джима