Украинская олимпийская чемпионка Джима примет участие в шоу-гонке City-Biathlon в Германии

Коммерческая гонка состоится 1 сентября и будет транслироваться на общедоступном канале ZDF.

Украинская биатлонистка Юлия Джима примет участие в шоу-гонке City-Biathlon, которая состоится 1 сентября в немецком городе Висбадене. Телетрансляция гонки планируется на канале ZDF, сообщает Биатлон Украины. Предварительные составы на гонку: Женщины: Элиза Гаспарин, Швейцария; Дениз Херманн, Германия; Ванесса Хинц, Германия; Юлия Джима, Украина; Ханна Еберг, Швеция; Кайса Мякяряйнен, Финляндия; Марте Олсбю, Норвегия; Фуюко Татидзаки, Япония. Мужчины: Йоханнес Бе, Норвегия; Беньямин Вегер, Швейцария; Доминик Ландертингер, Австрия; Эрик Лессер, Германия; Фредрик Линдстрем, Швеция; Арнд Пайффер, Германия; Мартен Фуркад, Франция; Лукас Хофер, Италия

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