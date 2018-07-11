Украинские шахматисты Нижник и Моисеенко выиграли престижные турниры в США и России

Оба украинца не проиграли ни одной партии в своих соревнованиях.

Украинский гроссмейстер Илья Нижник победил в представительном турнире World Open 2018, который проходил в Филадельфии (США). В соревнованиях приняли участие 200 шахматистов, среди которых около 30 гроссмейстеров, сообщает Федерация шахмат Украины. 12-й по стартовому рейтингу Илья одержал абсолютную победу - 7,5 очков в 9 турах, не потерпев ни одного поражения. В свою очередь, 6,5 очков (6 побед и 1 ничья) в 7 турах принесли победу Александру Моисеенко на представительном Кубке Матиняна, в котором соревновались 92 шахматиста (17 гроссмейстеров). Соревнования проходили по регламенту быстрых шахмат в Хвалынске (Россия).

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