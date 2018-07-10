Экипировка украинских фехтовальщиц, потерянная в аэропорту, нашлась и доставлена в сборную

Пропажа обмундирования случилась за считанные дни до старта чемпионата мира.

Женской сборной Украины по фехтованию на сабле, оставшейся без полного комплекта экипировки накануне чемпионата мира, уже вернули потерянный багаж.

Об этом сообщил министр спорта Украины Игорь Жданов.

Фехтовальные чехлы и другие вещи уже найдены.

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«Были проведены переговоры с авиакомпанией, которая нашла багаж и пообещала вернуть его в течении двух дней. На всякий случай мы с Федерацией фехтования разрабатываем альтернативные варианты», - написал министр в Facebook.

Чуть позже он сообщил дополнительную информацию: «Багаж и экипировка доставлены в расположение сборной Украины».

Напомним, во время перелета украинских спортсменок в Японию произошла пересадка в Париже, где был потерян багаж украинок. Среди прочих вещей были и фехтовальные чехлы с экипировкой и оружием. Последнюю неделю украинские спортсменки тренировались в чужих фехтовальных костюмах.

Чемпионат мира по фехтованию-2018 пройдет с 19-го по 27 июля в китайском Уси.

В составе сборной Украины на турнире выступят действующая чемпионка мира Ольга Харлан, а также Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова.