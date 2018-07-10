Экипировка украинских фехтовальщиц, потерянная в аэропорту, нашлась и доставлена в сборную
Женской сборной Украины по фехтованию на сабле, оставшейся без полного комплекта экипировки накануне чемпионата мира, уже вернули потерянный багаж.
Об этом сообщил министр спорта Украины Игорь Жданов.
Фехтовальные чехлы и другие вещи уже найдены.
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«Были проведены переговоры с авиакомпанией, которая нашла багаж и пообещала вернуть его в течении двух дней. На всякий случай мы с Федерацией фехтования разрабатываем альтернативные варианты», - написал министр в Facebook.
Чуть позже он сообщил дополнительную информацию: «Багаж и экипировка доставлены в расположение сборной Украины».
Напомним, во время перелета украинских спортсменок в Японию произошла пересадка в Париже, где был потерян багаж украинок. Среди прочих вещей были и фехтовальные чехлы с экипировкой и оружием. Последнюю неделю украинские спортсменки тренировались в чужих фехтовальных костюмах.
Чемпионат мира по фехтованию-2018 пройдет с 19-го по 27 июля в китайском Уси.
В составе сборной Украины на турнире выступят действующая чемпионка мира Ольга Харлан, а также Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова.