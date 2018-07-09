Украинская легкоатлетка Магучих покорила чемпионат Европы U-18 с рекордом в прыжках в высоту (видео)

10:52, 09 июля 2018
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Ярослава Магучих - чемпионка Европы (U-18) по легкой атлетике / НОК Украины

16-летняя украинка завоевала золото в прыжках в высоту, сообщает Xsport.

Первое место она обеспечила себе взяв в финале высоту 1м 86 см. Уже в статусе чемпионки Магучих взялась штурмовать рекорд юниорских чемпионатов Европы. После двух неудачных попыток, ей удалось взять рекордную высоту в третьем прыжке. Магучих покорила планку на высоте 1м 94 см – это новый рекорд чемпионатов Европы (U-18). Действующим мировым рекордом в этой дисциплине явлется результат в 1м 96 см. 

Для сборной Украины это уже третье золото в Дьере. Ранее чемпионами Европы-2018 стали Михаил Кохан (метание молота) и Валерия Иваненко (метание молота).     

Серебро в копилку украинской сборной положил Олег Дорощук (прыжки в высоту). 

С четырьмя медалями - тремя золотыми и одной серебряной - Украина разделила седьмое место с Ирландией. Наибольшее число наград у британцев – 9 (6+2+1).

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Теги: #легкая атлетика#Ярослава Магучих