Украинская легкоатлетка Магучих покорила чемпионат Европы U-18 с рекордом в прыжках в высоту (видео)

16-летняя спортсменка принесла Украине третью золотую медаль на турнире.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с рекордом выиграла юниорский чемпионат Европы (U-18) в венгерском Дьере.

16-летняя украинка завоевала золото в прыжках в высоту, сообщает Xsport.

Первое место она обеспечила себе взяв в финале высоту 1м 86 см. Уже в статусе чемпионки Магучих взялась штурмовать рекорд юниорских чемпионатов Европы. После двух неудачных попыток, ей удалось взять рекордную высоту в третьем прыжке. Магучих покорила планку на высоте 1м 94 см – это новый рекорд чемпионатов Европы (U-18). Действующим мировым рекордом в этой дисциплине явлется результат в 1м 96 см.

Another star in the making!



Ukraine's Yaroslava Mahuchikh, 16, cleared a championship record of 1.94m on her third attempt in the high jump final.



Mahuchikh also came within one centimetre of the long-standing world age-16 best held by Marina Kuptsova. pic.twitter.com/ymmjeS3pV9 — European Athletics (@EuroAthletics) July 8, 2018

Для сборной Украины это уже третье золото в Дьере. Ранее чемпионами Европы-2018 стали Михаил Кохан (метание молота) и Валерия Иваненко (метание молота).

Серебро в копилку украинской сборной положил Олег Дорощук (прыжки в высоту).

С четырьмя медалями - тремя золотыми и одной серебряной - Украина разделила седьмое место с Ирландией. Наибольшее число наград у британцев – 9 (6+2+1).