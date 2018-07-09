Украинские фехтовальщицы остались без всей экипировки за 10 дней до старта чемпионата мира

Весь багаж украинских спортсменок был потерян в аэропорту.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Юлии Бакастовой попала в неприятную ситуацию по приезду на тренировочный сбор в Японию.

Фехтовальщицы во время перелета делали пересадку в Париже, где были потеряны все их вещи, среди которых были и фехтовальные чехлы с экипировкой и оружием. Уже неделю украинки тренируются в чужой форме, начиная от кроссовок и заканчивая фехтовальными костюмами.

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На сборах в Японии украинские саблистки готовятся к финальному старту - чемпионату мира, который начнется уже 19 июля в китайском Уси.

Пока неизвестно, когда прибудет багаж саблисток и прибудет ли вообще.

Отметим, на чемпионате мира участники обязаны выступать в экипировке с их фамилией и флагом страны, а фехтовальная экипировка и оружие перед началом турнира проходит маркировку, где контролируются стандарты Международной федерации фехтования (FIE).

Напомним, что лидер национальной команды Ольга Харлан является действующей чемпионкой мира.

Чемпионат мира по фехтованию 2018 пройдет с 19-го по 27 июля в китайском Уси.