Украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Риме, разгромив россиянку

16:26, 08 июля 2018
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Даяна Ястремская выиграла турнир в Риме / Теннисный Портал Украины

В финальном матче турнира в Риме с призовым фондом 60 тысяч долларов Ястремская не оставила шансов россиянке Анастасии Потаповой.

В двух сетах украинка отдала сопернице лишь один гейм, разгромив ее со счетом 6:1, 6:0.

Об этом сообщает Sport Arena

Отметим, что два года назад Потапова обыграла Ястремскую в финале юношеского турнира на Уимблдоне.

Титул в Риме стал для Ястремской третьим в профессиональной карьере и первым в нынешнем году. Также благодаря победе в Риме украинка повысится в рейтинге WTA и переместится ближе к первой сотне, обновив личный рекорд.

А уже в понедельник Даяна Ястремская стартует на турнире ITF в Будапеште с призовым фондом 100 тысяч долларов.

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