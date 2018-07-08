Украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Риме, разгромив россиянку
16:26, 08 июля 2018Другое
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В финальном матче 18-летняя украинка Даяна Ястремская не оставила шансов россиянке Анастасии Потаповой.
Даяна Ястремская выиграла турнир в Риме / Теннисный Портал Украины
Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла титул на турнире серии ITF.
В финальном матче турнира в Риме с призовым фондом 60 тысяч долларов Ястремская не оставила шансов россиянке Анастасии Потаповой.
В двух сетах украинка отдала сопернице лишь один гейм, разгромив ее со счетом 6:1, 6:0.
Об этом сообщает Sport Arena.
Отметим, что два года назад Потапова обыграла Ястремскую в финале юношеского турнира на Уимблдоне.
Титул в Риме стал для Ястремской третьим в профессиональной карьере и первым в нынешнем году. Также благодаря победе в Риме украинка повысится в рейтинге WTA и переместится ближе к первой сотне, обновив личный рекорд.
А уже в понедельник Даяна Ястремская стартует на турнире ITF в Будапеште с призовым фондом 100 тысяч долларов.
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