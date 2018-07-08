Украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Риме, разгромив россиянку

В финальном матче 18-летняя украинка Даяна Ястремская не оставила шансов россиянке Анастасии Потаповой.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла титул на турнире серии ITF.

В финальном матче турнира в Риме с призовым фондом 60 тысяч долларов Ястремская не оставила шансов россиянке Анастасии Потаповой.

В двух сетах украинка отдала сопернице лишь один гейм, разгромив ее со счетом 6:1, 6:0.

Об этом сообщает Sport Arena.

Отметим, что два года назад Потапова обыграла Ястремскую в финале юношеского турнира на Уимблдоне.

Титул в Риме стал для Ястремской третьим в профессиональной карьере и первым в нынешнем году. Также благодаря победе в Риме украинка повысится в рейтинге WTA и переместится ближе к первой сотне, обновив личный рекорд.

А уже в понедельник Даяна Ястремская стартует на турнире ITF в Будапеште с призовым фондом 100 тысяч долларов.