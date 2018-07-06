Украинский боец MMA победил двоюродного брата российского чемпиона Нурмагомедова

Павел Кущ одержал победу над Абубакаром Нурмагомедовым.

Украинский боец MMA полусреднего веса Павел Кущ (23 победы, 5 поражений) сумел победить Абубакара Нурмагомедова (14-2) из России.

Поединок прошел в рамках турнира PFL3, который состоялся в Вашингтоне (США), сообщает Isport.

Во втором раунде боя наш спортсмен нанес сотрясающий удар и отправил соперника на настил октагона, после чего дожал его удушением сзади.

Отметим, что Абубакар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.