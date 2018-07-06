Украинский боец MMA победил двоюродного брата российского чемпиона Нурмагомедова
12:38, 06 июля 2018Другое
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Павел Кущ одержал победу над Абубакаром Нурмагомедовым.
Абубакар Нурмагомедов и Павел Кущ перед боем / pflmma.com
Украинский боец MMA полусреднего веса Павел Кущ (23 победы, 5 поражений) сумел победить Абубакара Нурмагомедова (14-2) из России.
Поединок прошел в рамках турнира PFL3, который состоялся в Вашингтоне (США), сообщает Isport.
Во втором раунде боя наш спортсмен нанес сотрясающий удар и отправил соперника на настил октагона, после чего дожал его удушением сзади.
Отметим, что Абубакар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
STUNNING result! Pavlo Kusch defeats Abubakar Nurmagomedov by Submission in Round 2 earning 5 points.#PFL3#MMA#PFLmma#WhatDoYouFightForpic.twitter.com/gxTPyB3tEC— #PFLmma (@ProFightLeague) July 6, 2018
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