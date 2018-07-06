Украинский боец MMA победил двоюродного брата российского чемпиона Нурмагомедова

12:38, 06 июля 2018
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Абубакар Нурмагомедов и Павел Кущ перед боем / pflmma.com

Поединок прошел в рамках турнира PFL3, который состоялся в Вашингтоне (США), сообщает Isport.

Во втором раунде боя наш спортсмен нанес сотрясающий удар и отправил соперника на настил октагона, после чего дожал его удушением сзади.

Отметим, что Абубакар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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Теги: #бои без правил#Павел Кущ