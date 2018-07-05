Последняя украинка выбыла с Уимблдона-2018 в одиночном разряде

Леся Цуренко проиграла Барбаре Стрыцовой из Чехии.

На Уимблдонском теннисном турнире завершился очередной матч второго круга, в котором украинка Леся Цуренко проиграла Барбаре Стрыцовой из Чехии.

Матч завершился со счетом 1:6, 4:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра продлилась всего 1 час и 04 минуты.

Чешская теннисистка, посеянная на турнире под 23-м номером, предсказуемо была намного сильнее украинки, вела игру и в первом сете буквально разгромила Цуренко, дав той выиграть лишь один гейм. А во второй партии украинка пришла в себя и немного выровняла игру, но в решающий момент - в концовке партии - вновь уступила.

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Таким образом, после поражения Цуренко в турнирной сетке соревнований не осталось ни одного представителя Украины - ни в мужском, ни в женском турнире.

Ранее из борьбы выбыли Сергей Стаховский, Элина Свитолина, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова.

Как сообщал УНИАН, Уимблдон-2018 проходит в знаменитом предместье Лондона со 2 по 15 июля.