Стаховский проиграл на Уимблдоне прошлогоднему полуфиналисту турнира
17:21, 04 июля 2018Другое
25 0
В трех сетах украинец уступил американцу Сэму Куэрри.
Сергей Стаховский / daviscup.com
Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в матче второго круга на турнире Большого Шлема - Уимблдоне.
В поединке против 11-й ракетки турнира американца Сэма Куэрри Стаховский уступил в трех сетах.
Матч продолжался 1 час 49 минут.
Уимблдон. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) - Сэм Куэрри (США) - 6-7(4), 3-6, 3-6
Сэм Куэрри - полуфиналист Уимблдона-2017, это его лучшее достижение на турнирах Большого Шлема.
Напомним, в первом раунде Уимблдона Сергей Стаховский в пяти сетах обыграл португальца Жоао Соузу.
Сегодня матч второго круга проведет последняя представительница Украины в одиночном разряде Уимблдона Леся Цуренко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter