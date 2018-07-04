Стаховский проиграл на Уимблдоне прошлогоднему полуфиналисту турнира

17:21, 04 июля 2018
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Сергей Стаховский / daviscup.com

В поединке против 11-й ракетки турнира американца Сэма Куэрри Стаховский уступил в трех сетах. 

Матч продолжался 1 час 49 минут. 

Уимблдон. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) - Сэм Куэрри (США) - 6-7(4), 3-6, 3-6

Сэм Куэрри - полуфиналист Уимблдона-2017, это его лучшее достижение на турнирах Большого Шлема. 

Напомним, в первом раунде Уимблдона Сергей Стаховский в пяти сетах обыграл португальца Жоао Соузу.

Сегодня матч второго круга проведет последняя представительница Украины в одиночном разряде Уимблдона Леся Цуренко.

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Теги: #Сергей Стаховский#Уимблдон-2018