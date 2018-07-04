Стаховский проиграл на Уимблдоне прошлогоднему полуфиналисту турнира

В трех сетах украинец уступил американцу Сэму Куэрри.

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в матче второго круга на турнире Большого Шлема - Уимблдоне. В поединке против 11-й ракетки турнира американца Сэма Куэрри Стаховский уступил в трех сетах. Матч продолжался 1 час 49 минут. Уимблдон. Второй круг Сергей Стаховский (Украина) - Сэм Куэрри (США) - 6-7(4), 3-6, 3-6 Сэм Куэрри - полуфиналист Уимблдона-2017, это его лучшее достижение на турнирах Большого Шлема. Напомним, в первом раунде Уимблдона Сергей Стаховский в пяти сетах обыграл португальца Жоао Соузу. Сегодня матч второго круга проведет последняя представительница Украины в одиночном разряде Уимблдона Леся Цуренко.

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