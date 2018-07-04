Сборная Украины завоевала еще одну медаль на Всемирных играх из-за допинг-пробы немки

Украинская представительница боулинга Дарья Ковалева постфактум стала бронзовой призеркой Всемирных игр-2017.

Украинская представительница боулинга Дарья Ковалева постфактум стала бронзовой призеркой Всемирных игр-2017.

Об этом сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины.

На соревнованиях во Вроцлаве в прошлом году Дарья Ковалева в упорной борьбе заняла четвертое место, но сейчас в официальных протоколах ее переместили на третье место – ведь результат чемпионки был аннулирован!

В допинг-пробе немки Лауры Бейтнер нашли запрещенные препараты. После окончательного подтверждения ее лишили золотой медали. Поэтому на первую позицию переместилась легендарная американка Келли Кулик, на вторую – колумбийка Клара Герреро, на третью – украинка Дарья Ковалева.

Ее бронза стала 26-й медалью сборной Украины на Всемирных играх.

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Отметим, что это первый допинг-скандал в боулинге на международном уровне. Лаура Бейтнер отстранена от участия во всех соревнованиях. В крови немецкой спортсменки нашли гидрохлоротиазид, который считается маскировочным веществом и может использоваться для сокрытия других запрещенных препаратов. Сама Бейтнер вину не признает – мол, принимала только ибупрофен и носовой спрей, которые не запрещены Всемирным антидопинговым агентством.

Сейчас ведется еще одно расследование ВАДА в отношении возможного употребления допинга на Всемирных играх-2017 во Вроцлаве. Речь идет о тяжелой категории в кикбоксинге, где украинец Роман Головотюк стал бронзовым призером. Если факт употребления допинга будет доказан, наш кикбоксер получит серебро.

С учетом бронзы Дарьи Ковалевой результат сборной Украины на Всемирных играх-2017 составляет 10 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. Украинская команда заняла 5-е место в общем зачете.

Отдельное достижение - на счету прославленной чемпионки по пауэрлифтингу украинки Ларисы Соловьевой, которую признали лучшей спортсменкой Всемирных игр-2017.

Напомним, Всемирные Игры проходили в польском Вроцлаве с 20-го по 30 июля 2017 года. Более чем 3 тысячи атлетов, которые представляли 111 стран, соревновались в 31 виде спорта, не входящем в программу Олимпийских игр.