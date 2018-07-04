Австралийский теннисист на Уимблдоне попал мячом в девочку подающую мячи - та заплакала

Инцидент случился в игре первого круга соревнований.

На Уимблдонском теннисном турнире произошел неприятный инцидент с девушкой герл-боем (подающей мячи игрокам во время матча).

Во время одного из эпизодов игры Ник Кирьос - Денис Истомин Кирьос ударил по мячу и попал в руку герл-бою, сообщается на официальном сайте турнира.

От сильной боли пострадавшая заплакала.

«Когда услышал звук, подумал, что попал в табло. А потом понял, что девочке в руку. Было тяжело, она начала плакать, но держалась по-чемпионски. Я бы точно плакал в такой ситуации», — отметил Кирьос.

По данным радара на корте мяч, попавший в руку девочки, летел со скоростью 217 километров в час.

Инцидент произошел в четвертом сете при счете 2-2. Матч завершился победой Кирьоса (7-6, 7-6, 6-7, 6-3).