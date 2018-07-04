Обнародован состав сборной Украины на ЧМ по фехтованию

Турнир пройдет во второй половине июля в Китае.

С 19 по 26 июля в китайском городе Уси пройдет чемпионат мира-2018 по фехтованию.

Сборная Украины определилась с составом на турнир, сообщает Xsport:

Мужчины:

Рапира: Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Клод Юнес

Шпага: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь

Сабля: Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка

Женщины:

Рапира: Анна Тараненко, Катерина Ченцова, Анастасия Московская, Александра Сенюта

Шпага: Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова, Ксения Пантелеева, Фейби Бежура

Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Воронина

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Отметим, что этим же составом наша команда выступала и на континентальном первенстве в Сербии. Однако тогда серебряный призер Олимпийских игр в Рио Елена Воронина выступала только в командном турнире, теперь же Воронина выйдет на дорожку и в личном.

Напомним, что на чемпионате Европы украинцы добыли две медали. Тогда Богдан Никишин показал третий результат в личном первенстве, а украинские саблистки взяли серебро в команде.

Стоит отметить, что после успешного выступления в Сербии Никишин стал лидером мирового рейтинга.